На Харківщині під час розмінування загинув підполковник ДСНС

Сьогодні, 4 січня, в Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув підполковник ДСНС Сергій Гоцуляк.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк загинув під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території.
Сергій Гоцуляк служив в ДСНС Тернопільській області. Його життя обірвалось у віці 42 років.
Нагадаємо, на Херсонщині під час розмінування територій загинули троє співробітників ДСНС.
Раніше під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області також загинули троє піротехніків ДСНС.