Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму студентів з академічними боргами планують відраховувати і мобілізувати, - ЦНС

ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави.

У Криму студентів з академічними боргами планують відраховувати і мобілізувати, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Криму росіяни готуються до нових хвиль мобілізаційних заходів. У рамках цих заходів, університетам на півострові прийшло розпорядження відрахувати студентів 3-5 курсів, які мають академічні борги. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Зауважимо, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, адже керівництво ВНЗ закриває очі на борги. Проте ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відтермінування від мобілізації», - кажуть у відомстві.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Російська Федерація планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій південних областей України.

Також у місті Краснодар на півдні Росії надрукували 5 тисяч повісток з мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також