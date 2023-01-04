Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо агресії Росії, - Кулеба

Міністр зазначив, що Ізраїль – країна непроста.

Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо агресії Росії, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що наразі зарано говорити про те, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу в середу, 4 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном Нетаньягу в України є, заяви і дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю ми почули. Зараз, якщо чесно, зарано говорити, якою саме буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку", - сказав Кулеба.

Раніше новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться "певні зміни", але зазначив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено. За словами Коена, "у питанні Росія-Україна ми робитимемо одне точно - менше говоритимемо публічно".

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена. А перед цим президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також