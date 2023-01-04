Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо агресії Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що наразі зарано говорити про те, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу в середу, 4 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном Нетаньягу в України є, заяви і дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю ми почули. Зараз, якщо чесно, зарано говорити, якою саме буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку", - сказав Кулеба.

Раніше новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться "певні зміни", але зазначив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено. За словами Коена, "у питанні Росія-Україна ми робитимемо одне точно - менше говоритимемо публічно".

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена. А перед цим президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду.