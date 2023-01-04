Окупанти передислоковують на північ Криму нові військові підрозділи, - ГУР

Окупанти передислоковують на північ Криму нові військові підрозділи.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території”, – розповів журналістам представник ГУР Андрій Черняк.

Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму. Загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

За даними ГУР, окупанти розуміють, що програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії.

Нагадаємо, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. Це – шостий випадок за перші дні 2023 року.