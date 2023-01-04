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Учора окупанти вбили п’ятьох і поранили тринадцятьох українців, – ОП

Найбільше загиблих у Херсонській області.

Учора окупанти вбили п’ятьох і поранили тринадцятьох українців, – ОП
Фото: Офіс президента

Минулої доби російські військові вбили п’ятьох мирних українців, ще 13 людей отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 3 січня 2023 року:

  • Донецька область – 1 загиблий, 5 поранених
  • Запорізька область – 1 поранений
  • Харківська область – 2 поранених
  • Херсонська область – 4 загиблих (у т.ч. 2 загиблих раніше), 5 поранених.

 

Нагадаємо, на Херсонщині ексгумували тіло ще одного цивільного, розстріляного росіянами під час окупації.

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