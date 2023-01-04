Учора окупанти вбили п’ятьох і поранили тринадцятьох українців, – ОП

Минулої доби російські військові вбили п’ятьох мирних українців, ще 13 людей отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі президента.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 3 січня 2023 року:
- Донецька область – 1 загиблий, 5 поранених
- Запорізька область – 1 поранений
- Харківська область – 2 поранених
- Херсонська область – 4 загиблих (у т.ч. 2 загиблих раніше), 5 поранених.
Нагадаємо, на Херсонщині ексгумували тіло ще одного цивільного, розстріляного росіянами під час окупації.