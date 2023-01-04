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Окупанти знищили лівобережжя Маріуполя

Райони і вулиці міста важко впізнати по фото. 

Окупанти знищили лівобережжя Маріуполя
Скріншот відео

Російські окупанти знищили Лівий берег захопленого Маріуполя.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Лівобережжя Маріуполя більше немає. Фізично. Від бульвара Меотиди до проспекту Перемоги окупанти перетворюють місто на декорації до Апокаліпсу. Не зупиняючись”, – йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, зараз важко впізнати вулицю чи район міста по фото.

“Таким темпом же на перше березня від звичного всім Маріуполя залишиться пустеля історичного та адміністративних центрів по всіх районах міста”, – зауважив він.

 

Нагадаємо, окупанти демонтували в Маріуполі 50 багатоповерхівок, у яких було щонайменше 2500 квартир.   

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