Учора ворог обстріляв населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині

Минулої доби росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, СБУ виявила ще одну катівню росіян на звільненій Миколаївщині.