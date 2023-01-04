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Учора ворог обстріляв населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині

Пошкоджено будинки і господарські споруди.

Учора ворог обстріляв населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині
Фото: Анна Стешенко

Минулої доби росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

 

Нагадаємо, СБУ виявила ще одну катівню росіян на звільненій Миколаївщині.

 

 

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