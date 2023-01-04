Путін підтвердив, що Росія використовує соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей, – ISW

У новорічній промові він подякував росіянам за зусилля щодо відправлення дітей з окупованої території України на “канікули”.

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей до РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своїй щорічній новорічній промові Путін подякував росіянам за їхні зусилля щодо відправлення дітей з окупованої території України на “канікули”.

В ISW раніше повідомляли про випадки, коли російські чиновники використовували “канікули” та схеми відпусток, щоб виправдати передачу українських дітей до Росії та окупованого Росією Криму.

Путін також наказав уповноваженій РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій та окупаційним главам Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей “вжити додаткових заходів щодо виявлення неповнолітніх… що залишилися без піклування батьків” на окупованих територіях, аби надати їм “державну соціальну допомогу” та “соціальну підтримку”.

Кремль може спробувати використати цю схему соціальних виплат “для внесення до таблиці імен дітей, яких він вважає сиротами, щоб ідентифікувати дітей для депортації до Росії та потенційно відкрити можливості для їх усиновлення до російських родин”.

“ISW продовжує наголошувати, що насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім'ї може бути порушенням Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей.