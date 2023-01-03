За день Володимир Зеленський провів переговори із прем’єр-міністрами Канади, Нідерландів, Великобританії та Норвегії.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону”, - наголосив президент.

Він зазначив, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку.

“Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста”. - запевнив голова держави.

Володимир Зеленський додав, що Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, а Україна мобілізує цивілізований світ заради життя.

“Дякую Канаді за незмінну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу. Дякую Норвегії за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються. Це стосується і збройної підтримки – роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо. Це стосується і підтримки нашої енергосистеми. Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму”, - розповів президент.

Зеленський також подякував Британії за домовленості, яких досягнуто, передусім в оборонній сфері, а Нідерландам за однакове з нами розуміння справедливості того, чим і як має завершитися ця війна.

“Провів сьогодні зранку чергове засідання Ставки. Тривале. Були доповіді Головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки – про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями й місяцями. Дуже детально визначаємо потреби України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовольнити, зокрема з партнерами” – підкреслив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський нагадав, що вчора російські терористи зруйнували ракетою льодову арену в Дружківці Донецької області.

Льодова арена “Альтаїр” почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти, працювала дитяча спортивна школа, відбувалися хокейні змагання. А минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

“Російська ракета проти “Альтаїра” в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України”, - підсумував президент.

Нагадаємо, на 4 січня запланована телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главами України та РФ.