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YASNO: Графіки відключень світла до кінця березня - це найбільш прийнятний сценарій

Дефіцит генерації нікуди не зник.

YASNO: Графіки відключень світла до кінця березня - це найбільш прийнятний сценарій
Відключення світла на Позняках ввечері 3 листопада

Після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це заявив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна.

"Ми виходимо з новорічних свят, тому потрохи зростає споживання. Підключається промисловість до споживання. Дефіцит генерації нікуди не дівся, тому повертаємося до графіків. Але, на мій погляд, це гарна новина, бо графіки до кінця березня - це найбільш прийнятний сценарій для нас", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 січня, з 14:00 у Києві знову почали діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії через зростання її споживання промисловістю після теплих святкових днів.

Раніше в компанії "Укренерго" повідомили, що станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижене. Тому обмеження не застосовувалися.

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