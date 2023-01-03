Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вже на піку нервового зриву, - Гайдай

Російські військові напідпитку стріляють у цивільних.

Окупанти вже на піку нервового зриву, - Гайдай
Фото: armyinform.com.ua

Російські військові починають жорстоко діяти після інформації про загибель сотень мобілізованих. Вони починають розстрілювати цивільних, так як підозрюють їх у допомозі українським військовим.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна.

За його словам, окупанти починають поводити себе неадекватно після інформації про підриви складів з боєкомплектами, казарм з військовими, а також після загибелі росіян.

"Від цього їм зриває дах. Починаються достатньо жорсткі дії з їхнього боку. У нас є інформація про те, що військові напідпитку стріляють у цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що це нібито посібник українських військових", - сказав він.

Гайдай відзначив, що росіяни також саджають до в'язниць тих молодих хлопців, котрі відмовляються воювати. Попередньо відомо, що з кожного населеного пункту було вивезено декілька десятків мирних жителів.

"У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і якщо вони не хочуть іти на фронт, вивозять в Луганськ і там саджають по тюрмах. Є інформація, що по 10-15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозять, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ. Це все говорить про те, що вони на піку нервового зриву", - підкреслив він.

Нагадаємо, що ворог заблокував для "фільтраційних заходів" село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також