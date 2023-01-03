ЗСУ знищили три російських склади на Луганщині

На напрямку Кремінна-Сватове українські військові знищили два російських склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Радіо Свобода.

«Поки немає можливості прямого контрнаступу, там відбувається системне знищення логістики складів, командних пунктів ворога. Лише за цю добу було знищено два польових склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів. Тобто бойова робота йде постійно, вона не завжди така помітна у взятті населених пунктів. Але коли для цього визріває момент, ЗСУ обов'язково це роблять. Треба враховувати всі фактори – від погоди до наявності необхідних ресурсів», – сказав він.

За його даними, на напрямку Кремінна-Сватове російські війська підтягують свої сили, намагаються облаштувати інженерні споруди, але ініціатива і контроль ситуації «все ж таки більше за українською стороною».

Нагадаємо, що Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою P-66 між Кремінною та Сватовим в Луганській області.

Нещодавно СтратКом ЗСУ показав відео знищення ворожого складу у окупованому Сватовому Луганської області. Росіяни майже два тижні звозили туди боєприпаси.