Росія знову бʼє по Краматорську

Російська армія вдень 3 січня знову почала обстрілювати Краматорськ. Про це о 15 годині повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Крамторськ знову під ударами. Перебувайте в укриттях", – написав він.

Згодом мер додав, що є поранений.

Попередніх ударі по місту було завдано цієї ночі. Ворог бив ракетами, обстріл зафіксували в прямому ефірі французького телеканалу. Місто перебуває під ворожим вогнем систематично. Навесні російська армія обстріляла там вокзал під час евакуації, унаслідок чого загинули 57 людей.