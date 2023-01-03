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Росія знову бʼє по Краматорську

Мер закликав перебувати в укриттях. 

Росія знову бʼє по Краматорську
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдень 3 січня знову почала обстрілювати Краматорськ. Про це о 15 годині повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Крамторськ знову під ударами. Перебувайте в укриттях", – написав він. 

Згодом мер додав, що є поранений. 

Попередніх ударі по місту було завдано цієї ночі. Ворог бив ракетами, обстріл зафіксували в прямому ефірі французького телеканалу. Місто перебуває під ворожим вогнем систематично. Навесні російська армія обстріляла там вокзал під час евакуації, унаслідок чого загинули 57 людей. 

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