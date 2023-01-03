Окупанти продовжують привозити свій персонал на Запорізьку АЕС, - ЦНС

Росіяни замінюють тих, хто відмовляється з ними співпрацювати.

Російські окупанти продовжують привозити свій персонал на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“Росіяни звозять свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію замість тих, хто відмовляється працювати на окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”).

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним в’їздом російського чиновника Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Зокрема, він відвідав захоплену росіянами Запорізьку АЕС.

Як повідомлялось, окупаційний енергетичний оператор "Росатом" проводить впровадження власної моніторингової системи на території захопленої Запорізької атомної електростанції.

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим, і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.