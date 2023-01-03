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СБУ виявила ще одну катівню росіян на звільненій Миколаївщині

У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.

СБУ виявила ще одну катівню росіян на звільненій Миколаївщині
Фото: СБУ

Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ

“Об’єкт” був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались “вибити” адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Під час огляду катівні правоохоронці виявили “знаряддя” тортур. Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ. Це - перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів.

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