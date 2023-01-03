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​СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ

Це - перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів.

​СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки зібрали  доказову базу на двох представників вищого командування Росії, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України. Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Це - перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Щодо Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ передала до Харківського музею дзвін зі знищеного росіянами українського храму.

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