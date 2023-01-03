Російські кораблі-ракетоносії – в пунктах базування, може йти підготовка до удару на Різдво, – Гуменюк

Станом на ранок 3 січня Росія тримає в Чорному морі пʼять кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Як я і говорила, домовленість із Нептуном у нас триває – шторм триває. Це говорить про те, що ворогу важко утримувати корабельне угруповання в морі велике, тому зараз це пʼять одиниць у Чорному морі. Вони без ракетоносіїв – ракетоносії в пунктах базування, і там триває якийсь процес, можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого православного Різдва", – зазначила вона.

Гуменюк зауважила, що росіянам потрібно для ракетного удару з моря дві-три доби.

"Але може бути атака "шахедами". Нічні моменти вони можуть використовувати для цього", – повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку безпілотниками іранського виробництва Shahed. Окупанти роблять ставку на виснаження ППО і українців.

Попередня масована ракетна атака на Україну відбулася вдень 31 грудня, напад безпілотниками ворог влаштував у ніч на 1 і 2 січня.