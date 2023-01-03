Росія зосередилася на підтримці наступального потенціалу і поповненні втрат, – Генштаб

Окупанти не відмовилися від планів повного захоплення Донецької області.

Розпочалася 314 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема за рахунок мобілізованих. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

З метою здійснення тиску на керівництво та населення нашої держави, ворог завдає авіаційних та ракетних ударів, а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав шести ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Всі шість ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БпЛА “Шахед-136”, які застосував противник – збиті Силами оборони України.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області, Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області і Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії у районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Зелений Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Мусіївка, Червоногригорівка Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Зеленівка, Інженерне, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області, є постраждалі серед мирного населення.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога – уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.

Нагадаємо, 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. У Генштабі повідомили, що втрати особового складу окупантів уточнюються. СтратКом ЗСУ повідомляли, що під час цього удару знищено близько 400 окупантів, ще 300 зазнали поранень.