Уряд затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО

Документ передбачає перелік завдань і заходів на період до 2032 року .

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Документ окреслює наявну проблематику, основні завдання і структуру системи військової освіти, передбачає перелік завдань і заходів на період до 2032 року та моніторинг їх виконання.

“Трансформація системи військової освіти триває і цілком відповідає європейському та євроатлантичному курсу України. Система військової освіти змінюється, щоб стати якіснішою, більш сумісною з аналогами в державах НАТО та ЄС. Планомірно вибудовуючи сучасну модель військової освіти, ми враховуємо необхідність дотримання вимог щодо її якості, професіоналізації Збройних Сил України, організації централізованої підготовки військових фахівців сил оборони в системі професійної військової освіти”, – зауважив перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак.

На думку очільника Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимира Мірненка, вже на етапі підготовки потрібно скоординовувати спроможності всіх складових сил оборони, давати розуміння, як здійснюється планування спільних операцій та прийняття військових рішень відповідно до натовських процедур.

“Затверджений перелік заходів Концепції трансформації системи військової освіти, які ми реалізуватимемо у тісній співпраці з державними органами та військовими формування, до сфери управління яких належать заклади спеціалізованої освіти військового спрямування та інші суб’єкти освітньої діяльності системи військової освіти, дає нам чітке бачення, яким чином, в які строки і яких саме результатів слід досягти впродовж найближчих десяти років”, – додав директор департаменту.

Нагадаємо, як раніше повідомили у МВС, ця концепція передбачає створення єдиної системи підготовки спеціалістів військового управління оперативного рівня. Це означає, що військовослужбовці ЗСУ, МВС та СБУ мають навчитися працювати, як єдиний механізм, бути взаємосумісними.