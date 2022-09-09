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В Україні трансформують військову освіту

Концепція передбачає створення єдиної системи підготовки спеціалістів військового управління оперативного рівня. 

В Україні трансформують військову освіту
Фото: МВС

8 вересня відбулась робоча зустріч представників міжвідомчої групи, яка працює над концепцією трансформації військової освіти в Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Ця концепція передбачає створення єдиної системи підготовки спеціалістів військового управління оперативного рівня. 

Це означає, що військовослужбовці ЗСУ, МВС та СБУ мають навчитися працювати, як єдиний механізм, бути взаємосумісними.

У заході взяли участь представники Департаменту освіти, науки та спорту МВС, Міністерства оборони, СБУ, НГУ, ДПСУ та УДО.

Учасники обговорили концептуальні питання трансформації військової освіти та визначили напрями удосконалення підготовки офіцерського складу для сектору безпеки і оборони.

“Ми розуміємо, що в Україні є чимало закладів освіти, які готують спеціалістів і у сфері безпеки і оборони. Значна їх частина функціонує в системі МВС. Тому спільно маємо напрацювати єдину, масштабну концепцію військової освіти. Від того наскільки міцний фундамент ми закладемо у підготовці наших спеціалістів, напряму залежатиме боєздатність наших військових формувань. І це як ніколи на часі!”, – зазначила заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. У ході зустрічі було визначено спільні заходи, необхідні для реалізації програм професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Нагадаємо, в системі МВС підготовку кадрів для військових формувань здійснюють виші Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Усі вони уже частково адаптували свої освітні програми до стандартів НАТО. У майбутньому планується повна адаптація цих програм.

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