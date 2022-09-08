За день росіяни обстріляли три громади Сумщини

За сьогодні, 8 вересня, російські окупанти обстріляли Краснопільську, Есманську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Краснопільська громада. Із самого ранку, близько 10 години почалися обстріли з території рф. 29 мінометних прильотів. 20 прильотів з РСЗВ "Град", - повідомив Живицький.
Також росіяни обстріляли Есманську громаду. У післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномету.
Після 15:00 росіяни відкривали вогонь по Зноб-Новгородській громаді, зафіксовано 8 прильотів з міномету та 15 пострілів з АГС.
Згодом голова ОВА пообіцяв поділитись інформацією про автівку, що підірвалась на міні у Шосткинському районі.
Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, четверо дістали поранення.