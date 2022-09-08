Сьогодні, 8 вересня, над звільненим від російських окупантів містом Балаклія у Харківській області підняли прапор України.

Про це стало відомо з відео, яке оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

“Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!” - написав Зеленський.

Нагадаємо, з початку тижня Збройні сили України звільнили у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.