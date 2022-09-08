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Мер Праги прокоментував мітинг проти військової допомоги Україні

"Я анітрохи не розумію організаторів цього заходу", - заявив Гржиб.

Мер Праги прокоментував мітинг проти військової допомоги Україні
Зденек Гржиб
Фото: Facebook/Zdeněk Hřib - primátor Prahy

Міський голова Праги (Чехія) Зденек Гржиб заявив, що не розуміє організаторів мітингу, на якому учасники вимагали зосередити увагу на внутрішніх проблемах держави і зупинити військову підтримку України.

В інтерв'ю порталу Vinegret.cz Гржиб зазначив, що люди "перебувають у невпевненості та страху" в зв'язку з останніми подіями у світі та з економічною ситуацією.

На думку мера, владі необхідно продемонструвати свою підтримку людям і зрозуміло пояснити, як вона буде діяти далі у складній ситуації з цінами на енергоносії.

"І якщо вони (люди - Ред.) не знайдуть підтримки в уряді країни, то знайдуть її ще десь, наприклад, у екстремістів. Прем'єр-міністр Петро Фіала має надати зрозумілий план дій (у питанні енергетики - Ред.), інакше на нас чекають неприємності. Зі свого боку ми вже запропонували обмежити ціни на електроенергію та затвердили пакет допомоги мешканцям Праги у розмірі 800 млн крон", - сказав Гржиб.

Мер Праги заявив, що "анітрохи не розуміє організаторів цього заходу" в столиці Чехії. 

"Крім того, вони сприяють розпалюванню ненависті в суспільстві. Але я розумію людей, які прийшли на мітинг – вони стурбовані енергетичною кризою та зростанням цін", - додав Гржиб.

Нагадаємо, днями в Празі, а також Кельні (Німеччина) відбулися мітинги, на яких учасники вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти Російської Федерації.

В МЗС України подякували тим жителям міст, котрі виступили проти проросійських мітингів. Також в українському міністерстві наголосили, що проведення подібних "шабашів" під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. І що ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії.

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