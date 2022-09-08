Сьогодні вдень померла королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Інформацію опублікували у Twitter-акаунті королівської сім'ї.

Її Величність відійшла у замку Балморал, що розташований у Шотландії.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", – йдеться в заяві Букінгемського палацу.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Як повідомляє The Times, королем став старший син Єлизавети ІІ Чарльз.

Королеві виповнилося 96 років у квітні.

Нагадаємо, нині лікарі, стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії, помістили під медичний нагляд у замку Балморал.

Сюди терміново вирушили син королеви принц Чарльз та її онук принц Вільям.

Королева Єлизавета була главою держави Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та 15-ти країн Співдружності націй – Канади, Австралії, Нової Зеландії, Яовки, Гренади, Папуа Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсента та Гренадін, Антигуа та Барбуди, Беліза, Сент-Кітс та Невіс. У всіх цих країнах, крім Сполученого Королівства, її представляли генерал-губернатори, які вона призначала.

Крім цього, Єлизавета II правила також Британськими заморськими територіями, але не як їхня королева, а як королева Сполученого Королівства.

Її Величність народилася на Бретон-Стріт, 17 у Лондоні 21 квітня 1926 року у родині принца Альберта, герцога Йоркського, та герцогині Йоркської (Єлизавети Боуз-Лайон, майбутньої королеви-матері). Свої імена вона отримала на честь матері, королеви Олесандри – прабабусі по батьківській лінії та королеви Мері – бабусі. У родині її називали пестливим ім'ям "Лілібет" (Lilibet).

Як онука короля по чоловічій лінії отримала титул британської принцеси – Її Королівська Високість принцеса Елізабет Йоркська. На момент свого народження займала третє місце в порядку престолонаступництва, після дядька Едуарда – принца Уельського та батька – герцога Йоркського, молодшого брата – принца Уельського. На той час ніхто не вважав її майбутньою королевою.

Отримала домашню освіту, в основному з гуманітарним нахилом. Її гувернанткою була Меріон Кроуфорд, відома як Crawfie. Вона вивчала історію під керівництвом С. Г. К. Мертена з Ітона та сучасні мови, особливо французьку. Релігійне навчання проводив архієпископ Кентерберійський.

Король Георг VI, отець Єлизавети, помер 6 лютого 1952 року. Єлизавета, яка на той час була разом з чоловіком на відпочинку в Кенії, була проголошена королевою Великобританії.

Церемонія коронації відбулася у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року. Це була перша коронація британського монарха, яка транслювалася по телебаченню, і, як вважається, ця подія помітно сприяла зростанню популярності телемовлення.

Після цього у 1953-1954 pp. королева здійснила шестимісячне турне державами Співдружності, британськими колоніями та іншими країнами світу. Єлизавета II стала першим монархом, який відвідав Австралію та Нову Зеландію.

Офіційною резиденцією королеви був Букінгемський палац, але, за повідомленнями, Єлизаветі ІІ більше подобався Віндзорський замок. Крім того, її резиденціями були Холірудський палац в Единбурзі, Балморал та Сандрінгемський палац.

Королева була однією з найпопулярніших осіб Великобританії. За останніми опитуваннями її підтримувало близько 80% підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність королеви і авторитет монархії, але в довгостроковій перспективі, як видно з досліджень громадської думки, вона не позначилася на ній.