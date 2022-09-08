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Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Він оголосить про нову велику військову допомогу. 

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва
Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Візит не було анонсовано, пише Associated Press.

Він оголосить про нову велику військову допомогу сумою близько $2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

Йдеться про 18 країн, включно з членами НАТО та регіональних партнерів, які "потенційно мають найбільші ризики майбутньої російської агресії". Військова допомога матиме вигляд довготривалого іноземного фінансування. 

Ця сума – додаткова до $675 млн, виділених Штатами на важке озброєння, боєприпаси та бронетехінку, про які перед засідання у форматі "Рамштайн" сьогодні оголосив міністр оборони США. 

Про анонсування допомоги Україні і ще 18 країнам з посиланням на джерело в Держдепі писало Reuters, однак про приїзд Блінкена до Києва не було відомо. 

Цей візит Блінкена до України є другим за час повномасштабного вторгнення.

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