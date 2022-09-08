Японія закликає Індію посилити співпрацю через напруження з боку Китаю і Росії

Міністри Японії та Індії заявили про зростання потреби в активізації співробітництва. Вони провели перемовини щодо подальшого зміцнення військових звʼязків на тлі зростання напруги з боку Китаю і Росії, пише Associated Press.

Японські міністри закордонних справ Йошімаса Хаясі та міністр оборони Ясукадзу Хамада мали зустріч з індійськими колегами Субрахманьямом Джайшанкаром і Раджнатом Сінгхом у Токіо. Вона відбулася у той час, як РФ проводить великі військові навчання на Далекому Сході за участі Індії та Китаю.

"Оскільки сьогодні ми стикаємося з багатьма проблемами в Індо-Тихоокеанському регіони і за його межами, ми хочемо поділитися інформацією про стан безпеки в регіоні, аби ми могли добитися конкретного і тіного співробітництва", – заявив Хаяші.

Він згадав про війну Росії проти України, все більш наполегливі дії Китаю, зокрема щодо Тайваню, та ракетні і ядерні загрози від КНДР.

Токіо висловив протест Москві через військові навчання, зокрема й на Курилах. Представники МЗС Японії повідомили, що застерігли Індію від участі в навчаннях на спірних островах.

Нагадаємо, Індія також братиме участь у Східному економічному саміті, який в Узбекистані відвідає Путін.