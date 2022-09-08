Війна Путіна знищить значну частину економічних здобутків РФ за останні 15 років, – Держдеп США

Санкції проти Росії працюють попри те, що Путін це заперечує.

У Державному департаменті США стверджують, що запроваджені проти РФ санкції за агресію проти України працюють і мають ефект, як би президент Володимир Путін це не заперечував.

Про це повідомляє CNBC.

“Санкції та експортний контроль працюють, хоч президент Путін і намагається відчайдушно переконати світ у протилежному. Попри коментарі президента Путіна на Східному економічному форумі, Росія платить високу ціну за повномасштабну війну проти України. Економіка РФ вразлива до відрізання від світової економіки і, безумовно, постраждає від тривалого спаду економічної активності. За прогнозами, війна Путіна знищить значну частину економічних здобутків Росії за останні 15 років”, – заявили у відомстві.

В Державному департаменті також додали, що бажання російського президента завоювати іншу країну призвело до “загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 млн українських громадян тікати зі своїх територій, перетворило історичні міста на руїни”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на трьох ключових пунктах антиросійських санкцій. Це – візовий бан для росіян в усьому цивілізованому світі, відключення від SWIFT, а також повне енергетичне ембарго.