НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий

7 вересня Національний банк України повів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.

Про це повідомили в пресслужбі фінустанови.

НБУ запропонував $100 млн готівкою і банки вибрали майже всю суму.

В операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. У найближчий час вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою.

В Нацбанку додали, що наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня.

Того дня банкам запропонують до обміну готівкове євро.

В установі наголосили, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою та виникла через "ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону" і "має вирішитися найближчим часом".

Нагадаємо, днями НБУ не дозволив бізнесу купувати валюту, не використавши спершу наявну. Це має зменшити попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви.

Раніше Нацбанк заборонив небанківським обмінникам виставляти курси валют на електронних табло.