Навіщо путіну завод британської компанії?

Як виявилося, ні. Mondi обрала сторону зла – вирішила рятувати пакувальну індустрію в росії, співпрацюючи з людьми, близькими до кремля, та отримати з цього надприбутки.

Щоправда, згодом Mondi показово заявила про свою підтримку України, котра потерпає від розв’язаної росією війни, і оголосила про намір продати всі свої активи в росії. Чи значить це, що в керівництва британської компанії з’явилася совість?

Однак на відміну від шведського TetraPak, що мав сміливість і моральну волю піти з росії, британська компанія Mondi дбає лише про свої прибутки, а не про те, наскільки етичною є робота на ринку країни-терористки. Тому Mondi швидко вирішила замінити шведів на ринку пакування.

Ще навесні росії загрожував дефіцит паковання. Лідер пакувального ринку TetraPak спочатку скоротив своє виробництво в росії, а потім узагалі вийшов з ринку. Росія була на межі пакувального колапсу, адже ніде було взяти достатню кількість тари для молока, соків та іншої продукції.

Фото: mondigroup.com Завод Mondi у Сиктивкарі.

Новий власник – старий знайомий кремлівського міністра

Як повідомила нещодавно Mondi, один російський актив компанії, завод у Сиктивкарі, планують продати компанії Augment Investments Limited за 95 млрд рублів (або ж 1,5 млрд євро). Цікаво, що у 2021 році Mondi звітувала про те, що всі її активи в Росії – тобто 4 заводи – оцінюють у €687 млн. Як таке можливо, що вартість одного з них перевищила сумарну на мільярд? Невідомо.

Компанія Augment Investments Limited підконтрольна російському олігархові Віктору Харитоніну. Бізнесмен має фармацевтичний бізнес – він став виробником вакцини «Спутник V». До того ж у його власності перебувають фірми «Фармстандарт», «Отісіфарм» і Північна вежа в комплексі «Москва-Сіті».

Цікаво, що Харитонін тісно пов’язаний з кремлем, а саме з міністром промисловості і торгівлі рф Денисом Мантуровим (перебуває під українськими санкціями).

Міністр Мантуров відомий тим, що саме він у вертикалі Путіна відповідає за паралельний імпорт, кажучи простіше – обхід санкцій. Фактично його обов’язком є зробити так, щоб російська економіка не впала під тиском Заходу.

Фото: kompromat100.info Міністр промисловості і торгівлі рф Денис Мантуров

Харитоніна та Мантурова поєднують тривалі бізнес-відносини, про що відкрито заявляє «Трансперенсі Інтернешнл - Росія». На це вказують декілька фактів.

Ще з 2009 року Мантуров і Харитонін входять до Ради розвитку фармацевтичної та медичної промисловості при уряді рф. Також їх пов’язує будівельний бізнес. Батько міністра промисловості Дениса Мантурова, Валентин Мантуров, і син голови Ростеху Сергія Чемезова (перебуває під міжнародними санкціями), Станіслав Чемезов, спільно володіють фірмою «Фінансові системи», до активів якої входить компанія «Перлина».

Часткою цієї компанії володіє і Харитонін через компанію «Профіт хаус». Крім того, олігарх має щонайменше два помешкання та кілька інших приміщень у «Фелліні парку», який будує «Перлина». Їхня загальна площа – понад 800 кв. м.

А ще 9 тис. кв. м нерухомості у «Фелліні парку» до 2017 року перебували в заставі в Аресбанку. У цьому банку 18% належить Віктору Харитоніну.

Загалом Харитонін – давній улюбленець Мінпромторгу, адже належні бізнесмену компанії підозріло часто виграють його тендери. Зокрема – на великі суми та ще й без конкурсу.

Наприклад, із 375 контрактів, які компанія Харитоніна «Фармстандарт» уклала з міністерством 2018 року, лише у 8 випадках була конкуренція. В інших Фармстандарт був єдиним учасником, тож перемагав у більшості тендерів.

Фото: kompromat100.info

Ось один кейс. У квітні 2018 року Фармстандарт отримав держзамовлення на постачання препарату «Етравірин». За контракт на майже мільярд рублів – 954 млн рублів – боролася тільки компанія Харитоніна.

Окрім того, фірма Харитоніна є одним з виробників вакцини проти COVID-19 «Спутник V». І, що не дивно, додаткові потужності для виробництва вакцини віддадуть компаніям Харитоніна «Генеріум» і «Біокад», про що заявив міністр Мантуров у інтерв’ю пропагандистському виданню ТАСС. А такі важливі замовлення російський режим не віддає абикому.

Особливі умови від кремля

Загалом угода з продажу сиктивкарського заводу не мала відбутися через ряд причин.

У липні путін заборонив до кінця 2022 року угоди продажу активів компаній військово-промислового комплексу, а також сировинних виробництв (під цю категорію підпадає Mondi), енергокомпаній і банків. Невже знайдуться європейці, що зможуть так легко обійти підписані путіним закони?

По-друге, наразі іноземні компанії не можуть продати свої активи в росії без виконання таких умов: 1) компанія має отримати згоду профільного відомства (знайомого нам Мінпромторгу) на продаж активу російському бізнесу; 2) продавець повинен дати знижку для угоди – не менш ніж 50% від останньої ринкової вартості активу. Іншими словами, росіяни або "віджимають" актив за заниженою вартістю, або процедурно унеможливлюють вихід з ринку.

Фото: esmmagazine.com

Що ми бачимо в угоді Mondi? Що купувати його збирається товариш Мантурова (дозвіл Мінпромторгу на продаж вже є). Але от із ціною дивина: росіяни дозволили Mondi не тільки продавати свій завод без 50% дисконту, а й оцінити його в космічну суму, що перевищує всю капіталізацію активів Mondi в росії мало не втричі.

У офіційному пресрелізі компанія вказує, що завод планують продати за 95 млрд рублів, або ж 1,5 млрд євро. Це спонукає до думки, що угоду уклали не за комерційним курсом, а за курсом Центробанку рф. Тобто російська влада погодилася на умови Mondi – так компанія отримає більше прибутку. За які такі заслуги?

Думаю, що таку переплату за актив компанія може отримати лише за умови, що завод у Сиктивкарі й надалі буде працювати та забезпечувати економіку росії продукцією. Стабільність цін на продовольчі товари та зростання соціальної напруги - ось що хвилює путіна і за що він згоден через близьких до уряду бізнесменів платити Mondi.

Mondi тим часом намагається зберегти обличчя продажем заводу. Робота Сиктивкарського комбінату на ринку рф можлива, лише коли всі процеси виробництва налагоджені і є підтримка постачання сировини та матеріалів з боку Mondi. Цікаво, як виглядатиме післяпродажне обслуговування від Mondi та які схеми використає британська компанія для безперебійного виробництва пакувальної тари в росії?

Усі ці факти приводять нас до єдиного висновку: продаж сиктивкарського заводу Mondi – це не ринкова угода. Вона має не економічний, а політичний характер, адже фактично завод буде проданий не Харитоніну, а кремлю.