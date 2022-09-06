Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаЕкономікаБізнес

Навіщо путіну завод британської компанії?

Ще навесні росії загрожував дефіцит паковання. Лідер пакувального ринку TetraPak спочатку скоротив своє виробництво в росії, а потім узагалі вийшов з ринку. Росія була на межі пакувального колапсу, адже ніде було взяти достатню кількість тари для молока, соків та іншої продукції. 

Однак на відміну від шведського TetraPak, що мав сміливість і моральну волю піти з росії, британська компанія Mondi дбає лише про свої прибутки, а не про те, наскільки етичною є робота на ринку країни-терористки. Тому Mondi швидко вирішила замінити шведів на ринку пакування. 

Щоправда, згодом Mondi показово заявила про свою підтримку України, котра потерпає від розв’язаної росією війни, і оголосила про намір продати всі свої активи в росії. Чи значить це, що в керівництва британської компанії з’явилася совість?

Як виявилося, ні. Mondi обрала сторону зла – вирішила рятувати пакувальну індустрію в росії, співпрацюючи з людьми, близькими до кремля, та отримати з цього надприбутки.

Завод Mondi у Сиктивкарі.
Фото: mondigroup.com
Завод Mondi у Сиктивкарі.

Новий власник – старий знайомий кремлівського міністра

Як повідомила нещодавно Mondi, один російський актив компанії, завод у Сиктивкарі, планують продати компанії Augment Investments Limited за 95 млрд рублів (або ж 1,5 млрд євро). Цікаво, що у 2021 році Mondi звітувала про те, що всі її активи в Росії – тобто 4 заводи – оцінюють у €687 млн. Як таке можливо, що вартість одного з них перевищила сумарну на мільярд? Невідомо.

Компанія Augment Investments Limited підконтрольна російському олігархові Віктору Харитоніну. Бізнесмен має фармацевтичний бізнес – він став виробником вакцини «Спутник V». До того ж у його власності перебувають фірми «Фармстандарт», «Отісіфарм» і Північна вежа в комплексі «Москва-Сіті».

Цікаво, що Харитонін тісно пов’язаний з кремлем, а саме з міністром промисловості і торгівлі рф Денисом Мантуровим (перебуває під українськими санкціями).

Міністр Мантуров відомий тим, що саме він у вертикалі Путіна відповідає за паралельний імпорт, кажучи простіше – обхід санкцій. Фактично його обов’язком є зробити так, щоб російська економіка не впала під тиском Заходу.

Міністр промисловості і торгівлі рф Денис Мантуров
Фото: kompromat100.info
Міністр промисловості і торгівлі рф Денис Мантуров

Харитоніна та Мантурова поєднують тривалі бізнес-відносини, про що відкрито заявляє «Трансперенсі Інтернешнл - Росія». На це вказують декілька фактів. 

Ще з 2009 року Мантуров і Харитонін входять до Ради розвитку фармацевтичної та медичної промисловості при уряді рф. Також їх пов’язує будівельний бізнес. Батько міністра промисловості Дениса Мантурова, Валентин Мантуров, і син голови Ростеху Сергія Чемезова (перебуває під міжнародними санкціями), Станіслав Чемезов, спільно володіють фірмою «Фінансові системи», до активів якої входить компанія «Перлина». 

Часткою цієї компанії володіє і Харитонін через компанію «Профіт хаус». Крім того, олігарх має щонайменше два помешкання та кілька інших приміщень у «Фелліні парку», який будує «Перлина». Їхня загальна площа – понад 800 кв. м.

А ще 9 тис. кв. м нерухомості у «Фелліні парку» до 2017 року перебували в заставі в Аресбанку. У цьому банку 18% належить Віктору Харитоніну.

Загалом Харитонін – давній улюбленець Мінпромторгу, адже належні бізнесмену компанії підозріло часто виграють його тендери. Зокрема – на великі суми та ще й без конкурсу.

Наприклад, із 375 контрактів, які компанія Харитоніна «Фармстандарт» уклала з міністерством 2018 року, лише у 8 випадках була конкуренція. В інших Фармстандарт був єдиним учасником, тож перемагав у більшості тендерів.

Фото: kompromat100.info

Ось один кейс. У квітні 2018 року Фармстандарт отримав держзамовлення на постачання препарату «Етравірин». За контракт на майже мільярд рублів – 954 млн рублів – боролася тільки компанія Харитоніна.

Окрім того, фірма Харитоніна є одним з виробників вакцини проти COVID-19 «Спутник V». І, що не дивно, додаткові потужності для виробництва вакцини віддадуть компаніям Харитоніна «Генеріум» і «Біокад», про що заявив міністр Мантуров у інтерв’ю пропагандистському виданню ТАСС. А такі важливі замовлення російський режим не віддає абикому. 

Особливі умови від кремля 

Загалом угода з продажу сиктивкарського заводу не мала відбутися через ряд причин.

У липні путін заборонив до кінця 2022 року угоди продажу активів компаній військово-промислового комплексу, а також сировинних виробництв (під цю категорію підпадає Mondi), енергокомпаній і банків. Невже знайдуться європейці, що зможуть так легко обійти підписані путіним закони?

По-друге, наразі іноземні компанії не можуть продати свої активи в росії без виконання таких умов: 1) компанія має отримати згоду профільного відомства (знайомого нам Мінпромторгу) на продаж активу російському бізнесу; 2) продавець повинен дати знижку для угоди – не менш ніж 50% від останньої ринкової вартості активу. Іншими словами, росіяни або "віджимають" актив за заниженою вартістю, або процедурно унеможливлюють вихід з ринку.

Фото: esmmagazine.com

Що ми бачимо в угоді Mondi? Що купувати його збирається товариш Мантурова (дозвіл Мінпромторгу на продаж вже є). Але от із ціною дивина: росіяни дозволили Mondi не тільки продавати свій завод без 50% дисконту, а й оцінити його в космічну суму, що перевищує всю капіталізацію активів Mondi в росії мало не втричі.

У офіційному пресрелізі компанія вказує, що завод планують продати за 95 млрд рублів, або ж 1,5 млрд євро. Це спонукає до думки, що угоду уклали не за комерційним курсом, а за курсом Центробанку рф. Тобто російська влада погодилася на умови Mondi – так компанія отримає більше прибутку. За які такі заслуги? 

Думаю, що таку переплату за актив компанія може отримати лише за умови, що завод у Сиктивкарі й надалі буде працювати та забезпечувати економіку росії продукцією. Стабільність цін на продовольчі товари та зростання соціальної напруги - ось що хвилює путіна і за що він згоден через близьких до уряду бізнесменів платити Mondi. 

Mondi тим часом намагається зберегти обличчя продажем заводу. Робота Сиктивкарського комбінату на ринку рф можлива, лише коли всі процеси виробництва налагоджені і є підтримка постачання сировини та матеріалів з боку Mondi. Цікаво, як виглядатиме післяпродажне обслуговування від Mondi та які схеми використає британська компанія для безперебійного виробництва пакувальної тари в росії? 

Усі ці факти приводять нас до єдиного висновку: продаж сиктивкарського заводу Mondi – це не ринкова угода. Вона має не економічний, а політичний характер, адже фактично завод буде проданий не Харитоніну, а кремлю.

Антон МикитюкАнтон Микитюк, Член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, експерт Ради економічної безпеки України
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також