Навіщо путіну завод британської компанії?

Новий власник – старий знайомий кремлівського міністра
Як повідомила нещодавно Mondi, один російський актив компанії, завод у Сиктивкарі, планують продати компанії Augment Investments Limited за 95 млрд рублів (або ж 1,5 млрд євро). Цікаво, що у 2021 році Mondi звітувала про те, що всі її активи в Росії – тобто 4 заводи – оцінюють у €687 млн. Як таке можливо, що вартість одного з них перевищила сумарну на мільярд? Невідомо.
Компанія Augment Investments Limited підконтрольна російському олігархові Віктору Харитоніну. Бізнесмен має фармацевтичний бізнес – він став виробником вакцини «Спутник V». До того ж у його власності перебувають фірми «Фармстандарт», «Отісіфарм» і Північна вежа в комплексі «Москва-Сіті».
Цікаво, що Харитонін тісно пов’язаний з кремлем, а саме з міністром промисловості і торгівлі рф Денисом Мантуровим (перебуває під українськими санкціями).
Міністр Мантуров відомий тим, що саме він у вертикалі Путіна відповідає за паралельний імпорт, кажучи простіше – обхід санкцій. Фактично його обов’язком є зробити так, щоб російська економіка не впала під тиском Заходу.
Харитоніна та Мантурова поєднують тривалі бізнес-відносини, про що відкрито заявляє «Трансперенсі Інтернешнл - Росія». На це вказують декілька фактів.
Ще з 2009 року Мантуров і Харитонін входять до Ради розвитку фармацевтичної та медичної промисловості при уряді рф. Також їх пов’язує будівельний бізнес. Батько міністра промисловості Дениса Мантурова, Валентин Мантуров, і син голови Ростеху Сергія Чемезова (перебуває під міжнародними санкціями), Станіслав Чемезов, спільно володіють фірмою «Фінансові системи», до активів якої входить компанія «Перлина».
Часткою цієї компанії володіє і Харитонін через компанію «Профіт хаус». Крім того, олігарх має щонайменше два помешкання та кілька інших приміщень у «Фелліні парку», який будує «Перлина». Їхня загальна площа – понад 800 кв. м.
А ще 9 тис. кв. м нерухомості у «Фелліні парку» до 2017 року перебували в заставі в Аресбанку. У цьому банку 18% належить Віктору Харитоніну.
Загалом Харитонін – давній улюбленець Мінпромторгу, адже належні бізнесмену компанії підозріло часто виграють його тендери. Зокрема – на великі суми та ще й без конкурсу.
Наприклад, із 375 контрактів, які компанія Харитоніна «Фармстандарт» уклала з міністерством 2018 року, лише у 8 випадках була конкуренція. В інших Фармстандарт був єдиним учасником, тож перемагав у більшості тендерів.
Ось один кейс. У квітні 2018 року Фармстандарт отримав держзамовлення на постачання препарату «Етравірин». За контракт на майже мільярд рублів – 954 млн рублів – боролася тільки компанія Харитоніна.
Окрім того, фірма Харитоніна є одним з виробників вакцини проти COVID-19 «Спутник V». І, що не дивно, додаткові потужності для виробництва вакцини віддадуть компаніям Харитоніна «Генеріум» і «Біокад», про що заявив міністр Мантуров у інтерв’ю пропагандистському виданню ТАСС. А такі важливі замовлення російський режим не віддає абикому.
Особливі умови від кремля
Загалом угода з продажу сиктивкарського заводу не мала відбутися через ряд причин.
У липні путін заборонив до кінця 2022 року угоди продажу активів компаній військово-промислового комплексу, а також сировинних виробництв (під цю категорію підпадає Mondi), енергокомпаній і банків. Невже знайдуться європейці, що зможуть так легко обійти підписані путіним закони?
По-друге, наразі іноземні компанії не можуть продати свої активи в росії без виконання таких умов: 1) компанія має отримати згоду профільного відомства (знайомого нам Мінпромторгу) на продаж активу російському бізнесу; 2) продавець повинен дати знижку для угоди – не менш ніж 50% від останньої ринкової вартості активу. Іншими словами, росіяни або "віджимають" актив за заниженою вартістю, або процедурно унеможливлюють вихід з ринку.
Що ми бачимо в угоді Mondi? Що купувати його збирається товариш Мантурова (дозвіл Мінпромторгу на продаж вже є). Але от із ціною дивина: росіяни дозволили Mondi не тільки продавати свій завод без 50% дисконту, а й оцінити його в космічну суму, що перевищує всю капіталізацію активів Mondi в росії мало не втричі.
У офіційному пресрелізі компанія вказує, що завод планують продати за 95 млрд рублів, або ж 1,5 млрд євро. Це спонукає до думки, що угоду уклали не за комерційним курсом, а за курсом Центробанку рф. Тобто російська влада погодилася на умови Mondi – так компанія отримає більше прибутку. За які такі заслуги?
Думаю, що таку переплату за актив компанія може отримати лише за умови, що завод у Сиктивкарі й надалі буде працювати та забезпечувати економіку росії продукцією. Стабільність цін на продовольчі товари та зростання соціальної напруги - ось що хвилює путіна і за що він згоден через близьких до уряду бізнесменів платити Mondi.
Mondi тим часом намагається зберегти обличчя продажем заводу. Робота Сиктивкарського комбінату на ринку рф можлива, лише коли всі процеси виробництва налагоджені і є підтримка постачання сировини та матеріалів з боку Mondi. Цікаво, як виглядатиме післяпродажне обслуговування від Mondi та які схеми використає британська компанія для безперебійного виробництва пакувальної тари в росії?
Усі ці факти приводять нас до єдиного висновку: продаж сиктивкарського заводу Mondi – це не ринкова угода. Вона має не економічний, а політичний характер, адже фактично завод буде проданий не Харитоніну, а кремлю.