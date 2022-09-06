В Україні арештували майно колишнього депутата Держдуми РФ на 1 млрд гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили дев’ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи РФ, полковнику російської армії, які провадили діяльність на території України.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Як повідомили джерела LB.ua, йдеться про бізнесмена російського походження Володимира Крупчака.

Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн гривень.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн гривень. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою.

За ініціативи БЕБ, ухвалою слідчого судді районного суду міста Києва накладено арешт на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд гривень.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо компанії, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень. За інформацією джерел LB.ua, йдеться про підприємство бізнесмена Костянтина Жеваго.