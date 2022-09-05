Дві з цих угод передбачають виділення нашій державі додаткових 622 млн євро.

Нині у Брюсселі між Україною та Європейським Союзом було підписано п'ять угод.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці угоди наближають нашу державу до вступу в ЄС і сприяють перемозі у війні проти Росії. А завдяки двом Україна зможе отримати додаткові 622 млн євро.

Серед підписаних документів:

угода про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027);

угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері;

угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis;

угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро;

додаткова угода щодо перерозподілу коштів на грантове фінансування у рамках підтримки України в надзвичайній ситуації.

За словами Шмигаля, Євросоюз надасть 500 млн євро на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів. Ще 122 млн спрямують на гранти для органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр додав, що, до прикладу, бюджет "Цифрової Європи" становить 7,5 млрд євро. Це дозволить активізувати розробку проєктів у сфері розвитку суперкомп’ютерів, штучного інтелекту, кібербезпеки та цифрових навичок.

Фото: Пресслужба КМУ

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль анонсував, що Україна отримає так званий митний безвіз уже цього року. Обʼєднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.