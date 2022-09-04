​Зеленський знову закликав ЄС запровадити "візові рішення" щодо громадян РФ

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз у рамках 8-го санкційного пакету проти Росії запровадити "візові рішення" щодо громадян РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Говорив сьогодні із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Це була, як зазвичай, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин. Подякував за вже надану підтримку. Подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам, Україні. Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо громадяни РФ підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.

"Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд» для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій – до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - сказав Зеленський.

"До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження «нордстрімових» звʼязків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитися на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози", - додав президент України.

Нагадаємо, 9 серпня президент Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

31 серпня міністри закордонних справ країн-членів ЄС домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив росіянам, які хочуть до ЄС, поскаржитися в Кремль