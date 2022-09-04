Посол США Салліван завершив свою роботу в Росії

Із 2017 року штат посольства США в РФ скоротився з 1200 осіб до приблизно 130.

Посол США в Росї Джон Салліван завершив свою роботу на посаді голови американської дипмісії в Росії і в неділю виїхав з Москви.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посольство США у Москві.

Про майбутнє завершення роботи Саллівана в Росії та його від’їзд раніше не повідомлялося. У посольстві зазначили, що Салліван завершить 40-річну кар’єру на державній службі.

Обов’язки повіреного у справах США у Москві виконуватиме Елізабет Руд.

Наразі штат посольства США скоротився з 1200 осіб у 2017 році до приблизно 130 осіб, половину з яких складають морські піхотинці та співробітники служби охорони.

Нагадаємо, Джон Салліван був призначений послом США в Росії в грудні 2019 року, ще за президента Дональда Трампа, і залишився на посаді після обрання Джо Байдена. У квітні минулого року, після загострення відносин США та Росії через запровадження санкцій, Салліван на деякий час виїхав з Москви, однак у червні, після зустрічі президентів двох країн у Женеві, він повернувся.

Після початку російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну Саллівана з Москви не відкликали, він продовжував виконувати свої обов’язки. Однак, у лютому Москва наказала вислати заступника Саллівана.