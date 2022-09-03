Кадиров заговорив про "безстрокову й довгу відпустку"

Він вважає, що заслуговує на безстрокову і довгу відпустку та сподівається, що його підтримають і зрозуміють.

Кадиров повідомив, що збирається у "безстрокову й довгу відпустку".

Про це заявив Кадиров у відеозверненні на своєму Телеграм-каналі.

Він назвав себе довгожителем, який "15 років керує Республікою Чечня".

"Я знову з телефоном, дон. Ось такі справи у нас. Мені сказали, що я вже 15 років, як керую республікою. У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я "Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це приємно". Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав Кадиров.

Під розміщеним відео він додав, що сам помітив, що засидівся, вважає, що заслуговує на безстрокову і довгу відпустку та сподівається, що його підтримають і зрозуміють.

Нагадаємо, Кадиров і два його поплічники отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Самому Кадирову оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.