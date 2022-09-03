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У США погодили продаж озброєння Тайваню на $1,1 млрд

Остаточне рішення – за Конгресом. 

У США погодили продаж озброєння Тайваню на $1,1 млрд
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена погодила продаж Тайваню озброєння на $1,1 млрд, включно з радіолокаційними системами для відслідковування ударів, а також протикорабельними і зенітними ракетами. Китайське посольство у Вашингтоні у відповідь на це пригрозило "контрзаходами" в разі відмови скасувати угоду, пише BBC

Остаточне рішення щодо продажу зброю все ще за Конгресом. 

Радіолокаційних систем Тайваню продадуть на $655 млн, протикорабельних ракет Harpoon – на $355 млн.

Речник Державного департаменту заявив, що угода є важливою для безпеки Тайваню, та закликав Пекін покласти край військовому, дипломатичному та економічному тиску. Він додав, що необхідно почати змістовний діалог. 

"Продаж є рутинною справою для підтримки тривалих зусиль Тайваню модернізувати його збройні сили", – сказав він.

Прессекретар посольства Китаю Лю Пеньюй заявив, що угода "серйозно загрожує" відносинам між КНР і США. 

Цього тижня зʼявилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з пропозицією схвалити продаж зброї Тайваню на суму в $1,1 млрд, включно з 60 протикорабельними ракетами і 100 ракетами класу "повітря-повітря". 

Після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню Пекін почав масштабні військові навчання. Влада острова упевнена, що навчаннями КНР тренує вторгнення. 

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