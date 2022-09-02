Білий дім просить Конгрес схвалити виділеня 13,7 млрд для допомоги Україні

Гроші мають бути виділені в рамках законопроекту про короткострокове фінансування.

Сьогодні, 2 вересня, Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити 13,7 мільярда доларів США для боротьби з продовженням військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє The Hill.

“Адміністрація Байдена просить Конгрес схвалити виділення 11,7 мільярдів доларів на додаткову безпекову та економічну допомогу для України та 2 мільярди доларів на підтримку внутрішніх поставок енергії, щоб компенсувати наслідки війни на світовому енергетичному ринку”, - йдеться у повідомленні.

Білий дім просить Конгрес схвалити 4,5 млрд доларів на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, 2,7 мільярда доларів на допомогу Україні на оборону та розвідку та 4,5 млрд доларів на бюджетну підтримку уряду України.

Також заплановано виділити 2 млрд доларів на підтримку внутрішніх джерел енергії - 1,5 млрд доларів на уран для палива ядерних реакторів і 500 млн доларів на модернізацію Стратегічного нафтового резерву для подолання впливу російської війни на енергопостачання та ціни.

У Білому домі заявляють, що кошти необхідні для підтримки України протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, який починається у жовтні.

Представник адміністрації наголосив, що приблизно три чверті коштів, які Конгрес вже схвалив для України, були витрачені або їх зобов’язані витратити.

Очікується, що Конгрес ухвалить продовжену резолюцію про фінансування уряду на короткостроковій основі, щоб дати законодавцям більше часу для досягнення згоди щодо більшого фінансування.

Нагадаємо, США уклали контракт на 182 млн доларів, згідно з яким ЗСУ мають отримати дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Передача зброї має статись у 2024 році.