Іран надіслав відповідь на ядерні пропозиції США, американці не у захваті

"Ми вивчаємо її та відповімо через ЄС, але, на жаль, це неконструктивно".

Іран вважає, що надіслав “конструктивну” відповідь на пропозиції США, спрямовані на відновлення ядерної угоди Тегерана. Сполучені Штати не погоджуються.

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Reuters.

“Текст, який був надісланий (Іраном), містить конструктивний підхід, спрямований на завершення переговорів”, – заявив він.

Однак Держдепартамент США оцінив звіт по-іншому.

“Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь Ірану через ЄС. Ми вивчаємо її та відповімо через ЄС, але, на жаль, це неконструктивно”, – зазначили працівники відомства.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон заявила, що “деякі прогалини в останні тижні закрилися, але інші залишаються”.

Іран надіслав відповідь главі ЄС із зовнішньої політики Жозепу Боррелю, який координував переговори. Він не повідомив жодних додаткових подробиць.

Після 16 місяців непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном Боррель заявив 8 серпня, що ЄС зробив остаточну пропозицію щодо виходу з глухого кута для відновлення угоди.

Згідно з пактом 2015 року, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій США, ЄС і ООН. У 2018 році президент США Дональд Трамп відмовився від угоди, стверджуючи, що вона була надто щедрою для Тегерана. Він відновив санкції США проти Ірану, після чого країна відновила раніше заборонену ядерну діяльність.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Яїру Лапіду, що Сполучені Штати ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

Іран продовжує модернізацію своєї програми зі збагачення урану. Водночас нова угода може передбачати скасування значної частини роботи країни зі збагачення і його обмеження на рівні 3,67% чистоти.

Західні держави стурбовані тим, що Іран наближається до можливості виробляти ядерні бомби. Іран зі свого боку заперечує це.