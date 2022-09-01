Байден – Лапіду: США ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю

Ізраїль виступає проти повернення до угоди 2015 року.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід під час зустрічі в Єрусалимі, 14 липня 2022 року.

Сполучені Штати ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

Про це президент США Джо Байден заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Яїру Лапіду під час телефонної розмови, пише Reuters.

Ізраїль виступає проти повернення до угоди 2015 року, яка наклала обмеження на програму Ірану щодо створення ядерної зброї в обмін на скасування санкцій США, Європейського Союзу та ООН щодо Тегерана.

“На радість Ізраїлю, колишній президент Дональд Трамп вийшов із угоди у 2018 році і знову ввів жорсткі санкції, що спонукало Тегеран порушити ядерні обмеження пакту. Байден пообіцяв відродити угоду, забезпечивши безпеку Ізраїлю, регіонального ворога Ірану”, – зазначає видання.

“Президент підкреслив зобов’язання США ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю”, – йдеться у заяві Білого дому.

Байден також наголосив на важливості завершення переговорів про морський кордон між Ізраїлем та Ліваном.

Яїр Лапід зі свого боку заявив, що сторони “довго говорили про переговори щодо ядерної угоди та їхнє спільне зобов’язання зупинити просування Ірану до ядерної зброї”.

Ядерна угода майже відродилася в березні. Але непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном потім зірвалися через низку питань, зокрема наполягання Ірану, аби Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закрило до відновлення угоди розслідування щодо слідів урану, знайдених на трьох незаявлених майданчиках.

У липні Байден і Лапід підписали спільне зобов’язання відмовитися від ядерної зброї Ірану, продемонструвавши єдність між союзниками, які давно мають різні позиції щодо дипломатії з Тегераном. Але минулого тижня Лапід заявив – якщо угода 2015 року буде відновлена, Ізраїль не буде зобов’язаний нею.

Нагадаємо, Іран продовжує модернізацію своєї програми зі збагачення урану, у той час, як Захід очікує відповіді країни щодо ядерної угоди 2015 року.

Після більше ніж року непрямих переговорів Іран заявив, що незабаром озвучить свою позицію щодо компромісного тексту, поданого Європейським Союзом, який координує переговори.

Угода передбачає скасування значної частини роботи зі збагачення, яку проводив Іран, і обмеження збагачення на рівні 3,67% чистоти.

Західні держави стурбовані тим, що Іран наближається до можливості виробляти ядерні бомби. Іран зі свого боку заперечує це.