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Горбачова поховають у суботу

З президентом Радянського Союзу будуть прощатися у московському Палаці Союзів.

Горбачова поховають у суботу
Фото: EPA/UPG

Похорони першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова, який помер у вівторок у Москві, відбудуться в суботу, 3 вересня.

Про це повідомили російські інформаційні агентства з посиланням на дочку Горбачова та представника його фонду, пише Reuters.

Прощатися з Горбачовим будуть у Колонній залі московського Палацу Союзів, де було виставлено тіло Йосипа Сталіна після його смерті в 1953 році.

Служба буде відкритою для публіки, а потім Горбачова поховають на Новодівичому кладовищі в Москві.

Нагадаємо, Горбачов помер на 92-му році життя. Він останні три роки через цукровий діабет та проблеми з нирками жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. 

Україна у 2016 році заборонила в'їзд Горбачову після того, як він заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він "вчинив би так само в аналогічній ситуації".

У січні 2022 року родичі загиблих під час штурму вільнюського телецентру 13 січня 1991 року подали проти Горбачова цивільний позов. Як відомо, тоді 14 людей загинули і сотні дістали поранення. Подіям тих днів передувало проголошення Литовською РСР своєї незалежності в березні 1990 року й економічна блокада республіки, запроваджена у відповідь урядом СРСР.

Більше про постать Михайла Горбачова у статті Lb.ua "Смерть Горбачова та падіння імперії".

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