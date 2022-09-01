Китай, можливо, вчинив "злочини проти людства" в Сіньцзяні, – звіт ООН

Довгоочікувана доповідь Управління ООН з прав людини надає докази того, що уйгурів піддавали тортурам у таборах.

Уряд Китаю вчинив “серйозні порушення прав людини” у поводженні з уйгурами та іншими мусульманськими етнічними меншинами в Сіньцзяні.

Про це йдеться у доповіді Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, пише Financial Times.

“У довгоочікуваній доповіді, проти якої виступав Пекін, Управління ООН заявило, що є достовірні докази того, що уйгури, ув’язнені в таборах, були жертвами тортур і сексуального та гендерного насильства”, – йдеться у повідомленні.

Управління ООН з прав людини звинуватило Китай у діях, які "можуть бути міжнародними злочинами, зокрема злочинами проти людства", зазначає The New York Times.

Доповідь опублікували в останній день роботи Бачелет, яка відвідала Сіньцзян цього року. Це було перше розслідування ООН зловживань у регіоні, де понад 1 мільйон уйгурів та інших меншин були піддані масовому інтернуванню та примусовій праці.

З 2017 року Китай посилив поліцейський контроль над 13 мільйонами жителів Сіньцзяну, назвавши ці заходи “антитерористичними”. ООН заявила, що порушення, задокументовані у звіті і які сталися через ці заходи, є “глибоко проблематичними” з погляду прав людини.

ООН заявила, що антитерористична система призвела до “широкомасштабного свавільного позбавлення волі” уйгурів та інших меншин у “центрах професійної освіти та підготовки” (ЦПОП) – між 2017 і 2019 роками.

У звіті зазначається, дискримінація також включала обмеження релігійної ідентичності та самовираження, також “серйозне порушення репродуктивних прав через примусове та дискримінаційне застосування політики планування сім’ї та контролю народжуваності”.

Звіт підготовлено на тлі звинувачень у геноциді з боку США, Великобританії, Канади та інших країн, а також бойкоту споживачів. У червні США почали блокувати імпорт товарів із компонентами із Сіньцзяну, який є великим виробником бавовни та полікремнію для сонячних батарей.

“Жахливі висновки Верховного комісара пояснюють, чому китайський уряд боровся щосили, щоб запобігти публікації її доповіді щодо Сіньцзяну, в якій викриваються масові порушення прав з боку Китаю”, – сказала директор міжнародної правозахисної організації “Human Rights Watch” у питаннях Китаю Софі Річардсон.

Західні високопосадовці та правозахисні групи критикували ООН за неодноразові затримки з публікацією звіту, стверджуючи, що це завдало шкоди цілісності організації у відносинах з Китаєм.

Бачелет сподівалася опублікувати звіт майже рік тому, однак через лобі Пекіна цього не сталося. Вона є однією із небагатьох іноземних чиновниць, які отримали доступ до Сіньцзяну після початку масових затримань. Проте вона не зустрілася з родинами затриманих уйгурських мусульман, що викликало подальшу критику з боку правозахисників.

Наступним кроком ООН може стати офіційне розслідування зловживань у Сіньцзяні, до чого закликали уряди, включно з Великобританією.

Напередодні публікації звіту міністерство закордонних справ Китаю заявило, що розслідування було “чистим трюком, організованим США і жменькою інших західних країн”. Це відбувається в той час, коли США та Китай ведуть переговори про можливу зустріч цього року Сі Цзиньпіна та Джо Байдена.