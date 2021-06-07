У Китаї контроль над народжуваністю може перервати до 4,5 млн народжень дітей етнічних меншин

Політика Китаю щодо контролю над народжуваністю може перевати від 2,6 до 4,5 млн народжень уйгурів та інших етнічних меншин на півдні округу Синьцзян протягом 20 років. Це третина від прогнозованого населення меншин, свідчить аналіз німецьких дослідників, пише Reuters.

У регіогі Синьцзян між 2017 і 2019 роками народжуваність вже впала на 48,7%. Деякі західні країни стверджують, що політика КНР щодо переважно мусульманських етнічних меншин у Синьцзяні є геноцидом, але Пекін такі звинувачення заперечує.

Правозахисники та місцеві мешканці заявляють, що політика включає в себе нещодавно впроваджені обмеження на народжуваність серед уйгурів, переведення робітників в інші регіони та інтернування приблизно одного мільйона уйгурів та інших меншин в мережу таборів.

"Це дійсно показує наміри, які стоять за довготривалим планом уряду Китаю щодо уйгурського населення", - вважає автор дослідження Зенц.

На його думку, збільшення китайського населення на півдні Синьцзяна може скласти до 25% проти 8,4%, як є зараз.

Китай заявив, що нинішнє падіння народжуваності серед етнічних меншин нібито пов'язано з повним виконанням квот на народжуваність у регіоні, а також з факторами розвитку.

"Так званий геноцид в Синьцзяні – нісенітниці. Це прояв прихованих антикитайських сил у США та на Заході, які страждають синофобією", - заявили Reuters у МЗС Китаю.

Дипломати стверджують, що дані про зниження народжуваності в Синьцзяні нібито "не відображають істинної ситуації".

Уйгури - це тюркський корінний народ Східного Туркестану, нині входить в Синьцзян-Уйгурську автономію Китаю.

У лютому 2021 BBC World News отримало заборону на мовлення в Китаї. BBC систематично повідомляло про зґвалтування жінок у таборах для етнічних уйгурів та інших мусульман у китайському регіоні Синьцзян. Китай заперечував усі звинувачення та заявив, що матеріали BBC позбавлені фактів.

КНР, як відомо, відселяє уйгурське населення в так звані табори перевиховання. Правозахисники заявляли, що Коран в будинку є достатньою підставою для того, щоб запроторити уйгурця до табору на кілька місяців, а то й років.

Нагадаємо, нещодавно політбюро Комуністичної партії Китаю вирішило переглянути політику "оптимізації народжуваності" та дозволити сім'ям мати трьох дітей. У Китаї більше трьох десятиліть діяло правило "одна сім'я - одна дитина". Його запровадили у 1979 році і скасували в 2015 році у зв'язку з уповільненням приросту населення.