Білорусь впровадила регулювання цін на продукти

Переважно це стосується овочів, фруктів і основних м'ясних виробів.

Уряд Білорусі вирішив впровадити державне регулювання цін на деякі продукти. Про відповідне рішення повідомили на сайті Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі.

Це, зокрема, перлова крупа, м'ясні субпродукти, ковбаса напівкопчена, варено-копчена, яловичина і свинина тушкована консервована, жива і морожена риба, маргарин, часник, солодкий перець, кава розчинна, чай чорний, сіль кухонну харчову.

У міністерстві зазначили, що рішення ухвалено на тлі зростання світових цін на продукти харчування та приріст споживчих цін.

Окрім того, міністерство змінило підходи до регулювання цін в частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової та торгової надбавки не вище 25% на сир, борошно, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, манну і пшеничну крупи, вівсяні пластівці, картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю, огірки, помідори та яблука.

Нагадаємо, що Білорусь у травні впровадила ліцензування імпорту українських товарів, зокрема: пива, соків, шоколаду, пральних машин, меблів тощо.