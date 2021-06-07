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Білорусь впровадила регулювання цін на продукти

Переважно це стосується овочів, фруктів і основних м'ясних виробів. 

Білорусь впровадила регулювання цін на продукти
Фото: aif.by

Уряд Білорусі вирішив впровадити державне регулювання цін на деякі продукти. Про відповідне рішення повідомили на сайті Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі.

Це, зокрема, перлова крупа, м'ясні субпродукти, ковбаса напівкопчена, варено-копчена, яловичина і свинина тушкована консервована, жива і морожена риба, маргарин, часник, солодкий перець, кава розчинна, чай чорний, сіль кухонну харчову.

У міністерстві зазначили, що рішення ухвалено на тлі зростання світових цін на продукти харчування та приріст споживчих цін. 

Окрім того, міністерство змінило підходи до регулювання цін в частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової та торгової надбавки не вище 25% на сир, борошно, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, манну і пшеничну крупи, вівсяні пластівці, картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю, огірки, помідори та яблука. 

Нагадаємо, що Білорусь у травні впровадила ліцензування імпорту українських товарів, зокрема: пива, соків, шоколаду, пральних машин, меблів тощо. 

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