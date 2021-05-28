Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)

За словами співрозмовників видання, це може трапитися вже з наступного тижня.

Білорусь найближчим часом має намір ввести ліцензування імпорту з України. Про це повідомили джерела LB. ua.

"Ліцензування може бути введено вже з наступного тижня", - повідомили співрозмовники видання.

Оновлено. Торговий представник України Тарас Качка у Facebook підтвердив, що, за оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів.

Це кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

"Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - повідомив Тарас Качка.

Оновлено.Торговий представник України уточнив, що заходип о ліцензуванню імпорту за оперативною інформацією пов‘язані з торговими обмеженнями які накладалися раніше.

"Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звісно поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання всіх - не зв‘язувати всі події до купи", - написав він.

Нагадаємо, білоруська нафтова компанія, яка є основним експортером нафтопродуктів з Білорусі, може призупинити постачання бензину А-95 в Україну. Причини такого рішення невідомі.

Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда відносно війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режим Олександра Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Протасевича.

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито у 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі.