Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
ГоловнаЕкономікаФінанси

ПриватБанк отримав нового керівника

Новим головою правління ПриватБанку став Герхард Бьош.

ПриватБанк отримав нового керівника
Герхард Бьош
Фото: https://finclub.net/

Наглядова рада державного ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління фінустанови.

Про це у Facebook повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Він зазначив, Герхард Бьош вступить на посаду голови правління ПриватБанку після його погодження Національним банком України.

“Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації”, - повідомив Олег Серга.

Герхард Бьош народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

У період з 1993 по 2004 роки працював на керівних посадах в банківських установах.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 року призначений на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010 року став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

9 лютого Наглядова рада ПриватБанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також