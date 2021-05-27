ПриватБанк отримав нового керівника

Наглядова рада державного ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління фінустанови.

Про це у Facebook повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Він зазначив, Герхард Бьош вступить на посаду голови правління ПриватБанку після його погодження Національним банком України.

“Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації”, - повідомив Олег Серга.

Герхард Бьош народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

У період з 1993 по 2004 роки працював на керівних посадах в банківських установах.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 року призначений на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010 року став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

9 лютого Наглядова рада ПриватБанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.