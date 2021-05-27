Влада шукає інвестора на $35 млн, щоб перетворити Кирилівку в європейський курорт

Курортне селище Кирилівка у Запорізькій області хочуть перетворити на європейський курорт і провести туди воду і каналізацію.

Про це заявив глава Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, представляючи інвестиційний проєкт зі створення інфраструктури водопостачання і водовідведення у в Кирилівці на 35 млн доларів США, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо найближчим часом все-таки Кирилівку перетворити в європейський курорт і провести туди воду і каналізацію. Там 400 баз, 60 км узбережжя, є всі можливості, але потрібно трохи поліпшити інфраструктуру і умови для оздоровлення", - розповів Старух під час форуму "UkraineInvest Talks: Dnipro".

Згідно з презентацією інвестиційного проєкту, він розрахований на 2,5 роки з інвестиціями в розмірі 35 млн доларів США.

Проєкт передбачає проведення водогону, відведення води з р. Молочна для контролю її рівня і будівництво очисних споруд потужністю 12 тис. куб. м/добу. Його реалізація дозволить забезпечити якісною водою 4,1 тис. населення Кирилівки і близько 2 млн туристів, які відвідують курорт щороку. Орієнтовний термін повернення інвестицій - 10 років.

Крім того, проєкт дозволить знизити вартість послуг для споживачів, а також скоротити екологічний слід в Азовському морі і гирла р. Молочна.