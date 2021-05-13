Два прифронтові села на Донеччині сьому добу залишаються без води і світла

Прифронтові села Дружба і Озарянівка неподалік від міста Торецька Донецької області сьому добу залишаються без світла. За офіційними даними, тут живуть 660 абонентів електромереж, передає Радіо Свобода.

Як повідомили в 10-й гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс", аварія на електромережах сталася 7 травня. Гібридні сили Росії вели обстріл зі ствольної артилерії калібру 122 мм, через це обірвалися дроти на високовольтній лінії. Місце аварії розташоване в небезпечній зоні. За інформацією військових, починаючи з 7 травня угруповання "ДНР" не погоджується гарантувати безпеку для ремонтної бригади.

У селі Дружба немає водогону. Жителі користуються водою зі свердловин. Через те, що підкачувальні насоси не працюють, людям бракує питної води.

Місцеві жителі повідомили, що 11 травня зверталися до військово-цивільної адміністрації Торецька, чиновники пообіцяли підвезення води. Однак питну воду привезли лише вранці 13 травня. У місцевих школярів, які навчаються дистанційно, також є проблеми зі здобуттям знань.

За інформацією Торецької ВЦА, ремонтні роботи на електромережах розпочнуться після надання дозволу. Коли це станеться, наразі невідомо.