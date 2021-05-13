Фото: Макс Требухов

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти ухвалення злочинного Детального плану території півночі Мінського масиву, а також програми про розробку ще 219 таких ДПТ.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Як заявляють організатори акції, всупереч Генеральному плану Києва на території сільськогосподарського функціонального призначення площею 25 га на півночі столиці заплановане будівництво мікрорайону на 6307 квартир, що оззначаттиме - 11,5 тисяч нових жителів. Висота житлових будинків становитиме від 16 до 26 поверхів.

22 квітня Київрада вже намагалася ухвалити цей ДПТ, однак не вистачило 4 голосів.

Фото: Макс Требухов

"В четвер 13 травня на сесії Київради цей ДПТ будуть знову намагатися протягнути, цього разу ще й разом з незаконною "Програмою створення містобудівної документації у м. Києві", яка передбачає розробку 219 таких злочинних ДПТ, які суперечать чинному Генеральному плану міста, фактично легалізуючи земельний дерибан. Тому нам всім нічого не залишається як вийти на протест!", - заявили активісти.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 23 квітня Київська міська рада віддала під забудову стадіон на Академмістечку. Стадіон є частиною спортивного комплексу “Наука”, збудованого у 1964 році. За старим генпланом тут мала бути лише громадська забудова, але у новому генплані та у вже прийнятому 2015 року детальному плані території на місці обох ділянок спорткомплексу планується зона житлово-громадської забудови.