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ВМС цього року отримають перший турецький безпілотник Bayraktar

Комплекс буде застосовуватися як в Чорному, так і Азовському морях.

ВМС цього року отримають перший турецький безпілотник Bayraktar
Bayraktar Akıncı на выставке Teknofest 2019
Фото: CeeGee /Wikipedia

Військово-морські сили України цього році отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватися в Чорному та Азовському морях.

Про це заявив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неіжпапа, передає “Укрінформ”.

“Військово-морські сили, як і інші види/роди військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році в складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватися як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти. Надалі ми плануємо закуповувати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні та за ціною, і за ефективністю застосування”, - заявив Неіжпапа.

Він підкреслив, що в подальшому буде приділятися більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських сил ЗСУ.

В березні 2019 року Туреччина надала Україні ударний безпілотний комплекс "Брейкдар".

Угоду щодо безпілотників уклали у січні 2019 року державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну "Укроборонпром", і турецька Baykar Makina. Переговори про купівлю цих безпілотників тривали близько двох років.

Bayraktar TB2 може нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

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