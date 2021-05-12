Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції України проводить обшуки в Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років між Департаментом та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.

Однак, встановлено, що службові особи, вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

Сьогодні, 12 травня, на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту соціальної політики та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводяться обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, 11 травня обшуки відбулися в комунальному підприємстві "Київзеленбуд". Сьогодні, 12 травня також пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд", а також - у земельному департаменті КМДА, в корпорації "Київавтодор", а також у комунальному підприємстві "Київміськсвітло".