Керівник виконкому партії "УДАР" Палатний повідомив про обшук у його будинку

Сьогодні, 12 травня, правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконавчого комітету партії "УДАР" Артура Палатного.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Прямо зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо", - написав Палатний.

Він вважає, що правоохоронці "в ручному режимі просто виконують поставлену задачу". За словами Палатного, чітко пояснити підстави обшуку йому не змогли.

Нагадаємо, Палатний був народним депутатом сьомого (від "УДАРУ") та восьмого (від "БПП") скликань Верховної Ради. Він - почесний президент Київської міської організації федерації боксу. Він очолив виконком партії "УДАР" у березні цього року.